Legale Turetta, non chiederò attenuazioni misura cautelare

La difesa di Filippo Turetta, accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin, non presenterà istanza al Riesame per chiedere la scarcerazione o una misura meno afflittiva per il giovane. Lo ha precisato il legale Giovanni Caruso. Parole pronunciate "per rettificare o precisare - ha detto Caruso - alcune notizie che ho letto oggi". "Anticipo che non verrà presentata alcuna richiesta al Riesame verso l'ordinanza di custodia in carcere, nè verranno chiesti affievolimenti della misura in corso di esecuzione", ha concluso il legale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA