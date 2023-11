'Appalti irregolari', la GdF arresta i vertici di Asm Pavia

La Guardia di finanza ha arrestato il presidente e il direttore generale dell'Asm di Pavia (società multiservizi di cui è maggiore azionista il Comune), Manuel Elleboro e Giuseppe Maria Chirico, oltre a un un progettista e Rup (Responsabile unico progetto) del Comune di San Genesio Uniti per irregolarità nell'assegnazione di appalti, alcuni da realizzare anche con fondi del Pnrr, e per aver percepito indebitamente denaro pubblico.

Sono in corso 40 perquisizioni e sono complessivamente 16 gli indagati tra i quali, precisa la Procura di Pavia in una nota, "soggetti investiti di cariche pubbliche ed esponenti politici".





