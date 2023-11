Trovata bottiglia con polvere da sparo nella sede di Pro Vita

Una bottiglia con all'interno polvere pirica è stata trovata stamattina nella sede di Pro Vita al termine delle tensioni che si sono verificate ieri davanti all'edificio nel corso del corteo contro la violenza sulle donne. Sul posto la polizia con gli artificieri.

Individuate numerose scritte sulle mura perimetrali dell'edificio, tra cui "Salviamo l'aborto libero" e "Bruciamo i pro vita", oltre alla rottura del vetro della porta d'ingresso da cui probabilmente è stata introdotta la bottiglia con la polvere da sparo che, una volta messa in sicurezza, è stata sequestrata. Sono in corso indagini per risalire ai responsabili.

A quanto ricostruito, ieri un gruppo di circa 200 persone in coda al corteo, alcuni a volto coperto, una volta raggiunta la sede di Pro Vita si è avvicinato ai contingenti delle forze dell'ordine, dopo aver rimosso le transenne per delimitare l'itinerario del percorso. C'è stato un lancio di fumogeni e bottiglie contro l'edificio e contro gli agenti che li hanno respinti. Dopo circa mezz'ora hanno ripreso la marcia verso piazza San Giovanni, dove poi la manifestazione si è conclusa.





