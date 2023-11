Pedone travolto da un'auto a Porcari, muore 75enne

Un uomo di 75 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto in via Puccini a Porcari (Lucca). La tragedia è avvenuta ieri sera poco prima delle 22.

Secondo le ricostruzioni, l'anziano, di origini albanesi ma residente a Porcari, stava attraversando la strada a piedi quando, è stato investito da una vettura condotta da una giovane donna. Sul posto e' subito intervenuta un'ambulanza della Misericordia di Montecatini (Pistoia), ma per il 75enne purtroppo non c'è stato niente da fare. I rilievi dell'incidente sono stati effettuati dai carabinieri della stazione di Capannori (Lucca).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA