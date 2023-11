Meteo, freddo e vento forte nel weekend

Il freddo colpirà in modo molto intenso tutta l’Italia nel weekend - spiega iLMeteo.it -, poi da lunedì gradualmente avremo un leggero rialzo delle temperature al Centro-Sud con l’arrivo di una perturbazione atlantica e con alcune piogge a tratti anche intense.

Il gelo colpirà tutta l’Italia, in varie forme: al Nord vedremo scendere il termometro sottozero anche in città durante la notte, anche al Centro avremo delle gelate notturne in pianura e nevicate deboli fino a 400-600 metri sull’Appennino versante adriatico; al Sud avremo neve sulle montagne fino ai 700-1000 metri e tanto maltempo con piogge a tratti anche persistenti tra Calabria e Puglia.

Il freddo poi sarà acuito dal forte vento e dall’effetto ‘wind-chill’, dal raffreddamento causato appunto dal vento: le ‘temperature percepite’ scenderanno a causa delle raffiche ad oltre 80-100 km/h attese sui crinali ma localmente anche in pianura, soprattutto nelle zone raggiunte dal Foehn e dalla Tramontana più sostenuta.

Domenica il maltempo abbandonerà il Sud dove il tempo tornerà asciutto, ma il risveglio sarà gelido ovunque; anche a Firenze e Roma sottozero di qualche grado: sulla Capitale nella notte e fino all’alba si percepirà una temperatura di -6°C.

La nuova settimana sarà ancora sottozero al Nord, mentre al Centro-Sud aria molto umida proveniente da Ovest porterà piogge e un graduale rialzo termico: martedì 28 novembre potremmo avere piogge torrenziali sul Centro-Basso Tirreno ma neve solo sulle cime più alte dell’Appennino.

NEL DETTAGLIO

Domenica 26. Al nord: sereno ma molto freddo all’alba. Al centro: sereno ma molto freddo all’alba, a tratti ventoso. Al sud: soleggiato ma freddo al primo mattino e a tratti ventoso, qualche rovescio in Puglia.

Lunedì 27. Al nord: via via cielo coperto, piovaschi in serata. Al centro: peggiora sul versante tirrenico con piogge, in intensificazione dalla sera. Al sud: peggiora sul versante tirrenico con piogge sparse.

Tendenza: settimana prossima invernale al Nord con possibile neve a bassa quota. Rialzo termico al Centro-Sud con piogge forti da Martedì 28.

Arriva il freddo, prima neve sul Vesuvio

Primo accenno di neve dell'autunno 2023 sul Vesuvio. È quanto visibile sul vulcano, dove le ultime precipitazioni e il contemporaneo abbassamento delle temperature hanno prodotto un leggero imbiancamento della sommità, visibile anche da Napoli. Le previsioni per le prossime ore sulle aree a ridosso del Vesuvio parlano di un'attenuazione delle precipitazioni, anche se le temperature resteranno decisamente più basse rispetto ai giorni scorsi.

