Anm, fuorviante l'idea che la magistratura faccia opposizione

"E' fuorviante la rappresentazione di una magistratura che rema contro e che possa farsi opposizione politico-partitica". Lo ha detto il presidente dell'Anm Giuseppe Santalucia, con riferimento alle parole pronunciate dal ministro Guido Crosetto, durante l'assemblea degli iscritti dell' Anm, in svolgimento in Cassazione.

"La magistratura non è forza di contrapposizione politica e tutela i diritti, quali che siano le maggioranze, e fa il suo mestiere nell'interesse della comunità tutta e non risponde a logiche governative", ha detto tra l'altro Santalucia.



