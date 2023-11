Vento e pioggia a Reggio Calabria, sindaco chiude lungomare

A causa delle forti raffiche di vento e delle piogge intense il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha emesso un'ordinanza con la quale ha disposto la chiusura al traffico veicolare e pedonale del lungomare.

Per lo stesso motivo il primo cittadino ha bloccato gli ingressi nella villa comunale, per il pericolo di caduta alberi, e vietato il transito dei pedoni in un'altra via del centro, corso Matteotti.

Il provvedimento del sindaco Falcomatà scadrà alle 6 di domattina e, in ogni caso, fino a cessata emergenza, "salvo proroghe - è detto nell'ordinanza - dovute al prolungarsi delle attuali condizioni meteorologiche".

Falcomatà invita i cittadini "alla massima prudenza" e "a non sostare nei pressi di zone alberate, parchi e giardini e sotto edifici con cornicioni o facciate ammalorate".

La situazione viene comunque monitorata costantemente dal servizio di Protezione civile comunale e dalla Polizia locale.





