Arriverà all'aeroporto di Venezia in tarda mattinata (intorno alle 12), il volo dalla Germania che porterà Filippo Turetta in Italia. Il giovane sarà scortato dagli agenti dello Scip fino agli uffici della Polizia di frontiera, dove gli sarà il notificata l'ordinanza di custodia cautelare, quindi sara' preso in consegna dai Carabinieri, che lo porteranno fino al carcere di Verona.

