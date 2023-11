Borsa: Tajani, il 'manifesto' una buona base di confronto

"È una buona base per un confronto concreto fra il governo e le parti sociali, anche un'idea per sostenere le imprese con capitali di rischio". Lo ha detto, in un'intervista a Milano Finanza, il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani parlando del Manifesto per incentivare l'afflusso di capitali in borsa su cui stanno lavorando Borsa Italiana, Equita e la Bocconi.

Secondo Tajani, "la borsa deve poter diventare sempre di più uno strumento di crescita delle pmi e dell'economia reale. Per stimolare il capitale privato - dice - servono fiducia e collaborazione". E assicura che il governo "analizzerà" questo 'manifesto' e "se possibile seguirà con grande attenzione, nell'interesse del Paese e del nostro sistema economico".



Quanto alla tassa sugli extraprofitti ha sottolineato: "La vicenda può aver avuto un esordio confuso, figlio delle tensioni innescate dalla Bce. Tuttavia mi pare che tutti riconoscano un epilogo che è servito a rafforzare la patrimonializzazione delle banche. È stata una battaglia di Forza Italia che alla fine ha rafforzato il sistema creditizio italiano e l'immagine del Paese".

