Anche la Nobel iraniana Mohammadi fra i nuovi Giusti a Milano

Sono il politico antifascista Altiero Spinelli, la cofondatrice delle Madri di plaza de Mayo Vera Vigevani Jarach, l'attivista iraniana per diritti delle donne e Nobel per la pace Narges Mohammadi, in carcere da anni nel suo Paese, e lo storico russo Jurij Dmitriev che ha scritto libri sulla repressione stalinista e ha trovato due fra le più importanti fosse comuni di vittime dello stalinismo, Sandormoch e Krasnyj Bor, ora condannato a 15 anni di colonia penale, i Giusti 2024 il cui nome sarà inserito al Monte Stella. Lo ha deciso l'Assemblea dell'Associazione per il Giardino dei Giusti di Milano - formata dalla Fondazione Gariwo, l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e il Comune di Milano - che ha scelto anche il tema per le celebrazioni del 6 marzo al Giardino del Monte Stella di Milano. La Giornata dei Giusti dell'umanità 2024 sarà titolata "Memoria e responsabilità. L'esempio dei Giusti davanti alle sfide del nostro tempo". "In un mondo dilaniato dalle guerre, dall'odio, dalla violenza, dalle discriminazioni e dai soprusi, l'impegno, la determinazione e il coraggio delle personalità che il prossimo 6 marzo accoglieremo al Monte Stella - ha sottolineato il sindaco Giuseppe Sala - necessitano di essere riconosciuti, celebrati, ricordati e raccontati, soprattutto ai più giovani".



