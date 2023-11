Studente 15enne sferra pugno a docente a scuola

Sferrato un pugno al petto di una delle sue insegnanti: protagonista dell'episodio violento, avvenuto ieri nell'Its Rossi Doria di Marigliano, in provincia di Napoli, è uno studente 15enne che frequenta l'istituto.

L'insegnante, che ha 64 anni, visibilmente impaurita, si è recata in ospedale per farsi visitare. I sanitari non hanno ritenuto di emettere nei suoi confronti una prognosi. Per fortuna sta bene. Nella scuola sono intervenuti i carabinieri e il ragazzo è stato affidato ai suoi genitori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA