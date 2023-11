Maltratta la moglie incinta, a Matera divieto di avvicinamento

E' accusato di aver maltrattato la moglie, anche quando era incinta, in presenza della figlia neonata e dopo la separazione: a Matera la Polizia ha eseguito un'ordinanza nei confronti di un uomo di 32 anni con la misura cautelare del "divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa". Il 32enne è accusato di maltrattamenti in famiglia aggravati e continuati ed atti persecutori.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo ha più volte maltrattato sia fisicamente sia psicologicamente la moglie e poi avrebbe minacciato di morte anche il padre della donna.

Con il divieto di avvicinamento, l'uomo "dovrà mantenere - è scritto in un comunicato diffuso dalla Questura materana - una distanza dalla donna non inferiore a cento metri e dovrà astenersi dal comunicare con lei, con qualsiasi mezzo".



