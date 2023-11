Maltempo: cede parete galleria Pescara, disposto sequestro

La procura di Pescara ha disposto il sequestro della galleria di San Silvestro della strada statale 714 dir B, variante alla Ss 16 che collega Montesilvano (Pescara) a Francavilla al Mare (Chieti), dopo il cedimento, avvenuto nel pomeriggio di mercoledì scorso, di una parete laterale; il crollo è stato causato dalle infiltrazioni d'acqua provocate dalla pioggia. A renderlo noto è il Tgr Abruzzo della Rai.

L'atto, eseguito da polizia e carabinieri, è stato emesso dal procuratore capo di Pescara Giuseppe Bellelli e dalla sostituta Anna Benigni, che hanno aperto un'inchiesta sull'accaduto. Il crollo, avvenuto nel lato pescarese dell'arteria stradale, aveva coinvolto un'automobile, rimasta sospesa sui detriti di cemento.

Il conducente del veicolo non aveva riportato conseguenze significative. La galleria era rimasta chiusa, mandando in tilt la circolazione stradale.

Il sequestro arriva dopo che ieri squadre di operai erano già intervenute sul posto per rimuovere i detriti al fine di una possibile riapertura di un tratto strategico per la viabilità adriatica.



