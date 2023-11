Maglie insanguinate e rose su tappeto nero in sede Inps a Napoli

Maglie insanguinate attaccate a grandi pannelli, scarpe rosse, rose su un tappeto nero, sculture di teste di donna tinte di rosso. E' l'esposizione di opere evocativa del tema della violenza sulle donne che è stata organizzata all'Inps di Napoli davanti alla sede di via Medina, nel centro della città, e nel cortile del palazzo D'Aquino di Caramanico. L'esposizione si intitola 'The Cage' ed è stata curata da Francesca Cantiello, della direzione regionale Campania dell'Istituto e da opere provenienti dal liceo artistico di Napoli, in cooperazione con l'associazione culturale 'Amici del Lan'. La mostra è stata integrata con il contributo emotivo delle 'Voci narranti' di Antonella Stefanucci e dalle allieve del corso di recitazione di 'CinemaFiction'.





