Incidente sull'A1, muore una ragazza di 21 anni, grave il padre

Una ragazza calabrese di 21 anni è morta ed il padre è rimasto ferito nell'improvviso ribaltamento della Ford Fiesta sulla quale viaggiavano lungo l'autostrada A1 Milano-Napoli diretti verso Sud. È accaduto intorno alle ore 14 poco dopo il casello di Frosinone all'altezza del Km 625+300.

Per cause in fase di accertamento da parte degli agenti della Polizia Stradale, l'auto si è ribaltata senza avere urtato altri veicoli: guidava il padre e la figlia era al suo fianco. Dopo avere carambolato sull'asfalto, la Fiesta è finita sul guard rail in acciaio che delimita la carreggiata che ha infilzato il veicolo uccidendo la ventunenne.

Sul posto, insieme alla Stradale sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco ed il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano di Autostrade per l'Italia. Il traffico è proseguito su due corsie, creando in poco tempo circa dieci chilometri di coda.



