Il vice capo della Polizia Rizzi, nell'anno in corso uccise 107 donne

"In Italia a oggi, a questo minuto, ci sono stati 297 omicidi volontari, di cui 107 sono donne. È un contatore che continua a scorrere nonostante lo si aggiorni costantemente. Vuol dire il 36% degli omicidi commessi in Italia". A fornire questi dati è il vice capo della polizia, Vittorio Rizzi, nel corso dell'evento Le donne: un filo che unisce mondi e culture diverse all'Università La Sapienza, a Roma.

"Nell'83% dei casi di donne uccise, l'ambito di riferimento è stato quello affettivo o familiare, in questo 83%, il 63% delle donne è stata uccisa dal partner o ex partner - prosegue - Il profilo dell'autore è un uomo adulto che va dai 31 ai 54 anni. Seguono le persone più anziane. Le persone che hanno meno aggressività nei confronti delle donne sembrano i più giovani". Per quanto riguarda il profilo della vittima, "la percentuale di donne più colpite da femminicidio sono donne che superano i 65 anni di età. Sono seguite da donne tra i 55 e 64 anni. Quasi il 50% ha un'età superiore ai 55 anni".

Per quanto riguarda i reati indicativi della violenza di genere, al 30 settembre, "le violenze sessuali sono state 4.341, con una diminuzione del 12% rispetto all'anno precedente. Il 91% delle vittime sono donne.

Gli atti persecutori sono 12491, anche questi in leggero decremento. Il 74% delle vittime sono di genere femminile" prosegue Rizzi. "Sono 16599 i maltrattamenti, dato in leggero decremento, per l'81% le vittime sono donne - prosegue - Il dato che ci deve fare riflettere è che nei reati spia il 9% delle vittime sono minorenni".

Le donne vittime dei reati spia "hanno tra i 31 e 44 anni. Sono seguite da donne più giovani tra 18 e 30 anni, il rimanente 9% sono minori - aggiunge Rizzi - Il profilo dell'aggressore, dell'abusante, è un uomo adulto, tra i 31 e i 44 anni. Ancora una volta sono gli adulti a commettere questo tipo di reati. Per il 72% sono italiani".

I "reati spia"

Facendo un focus sui più giovani vittime di 'reati spia' indicativi della violenza di genere, nel 9% delle vittime minorenni "per la grande maggioranza" si tratta di vittime "di genere femminile". Lo ha detto il Vice capo della Polizia Vittorio Rizzi. "Il dato che è motivo di dolore è che si tratta di vittime di genere femminile e infra-quattordicenni. L'82% delle vittime minorenni, parlando sempre del genere femminile, sono per violenza sessuale di gruppo, l'88% per violenza sessuale aggravata, l'89% per violenza sessuale, per atti sessuali contro minorenni il 79%", ha spiegato Rizzi, nel corso dell'evento 'Le donne: un filo che unisce mondi e culture diverse' intervenendo all'Università La Sapienza, a Roma. Per quanto riguarda l'abusante, "nella maggior parte dei casi sono uomini adulti. Ma per due fattispecie di reato che crescono nel 2023, che sono le violenze sessuali di gruppo e le violenze sessuali all'interno di edifici scolastici, il profilo dell'abusante è un minore", sottolinea Rizzi. "L'abusato e l'abusante sono quindi spesso coetanei. Siccome le violenze sessuali di gruppo rappresentano una fattispecie di reato che per il 37% del totale riguarda i minori, vuol dire che dal punto di vista psicologico e sociologico, è un dato tendenziale su cui occorre fare una riflessione anche dal punto di vista educativo", conclude il Vice capo della Polizia.

Cnr, 1 donna su 2 in Italia è stata vittima almeno una volta di violenza fisica o psicologica

In Italia sono oltre 12 milioni, pari a quasi il 51%, le donne tra i 18 e gli 84 anni che hanno riferito di essere state vittime almeno una volta, nel corso della propria vita, di un episodio di violenza fisica o psicologica ma di queste, solo il 5% ha denunciato l'accaduto. Questo quanto rilevato dall'Istituto di fisiologia clinica del Cnr con lo studio Ipsad, Italian Population Survey on Alcohol and Other Drugs, una ricerca che nel 2022 ha coinvolto 5mila residenti in 100 comuni. Oltre 2,5 milioni le donne (10,1%) che riferiscono situazioni di violenza psicologica e 80.000 (0,3%) quelle attualmente vittime di violenza fisica.

In 9 mesi 9.272 chiamate a numero 1522 di emergenza contro la violenza sulle donne

Nei primi 9 mesi 9.272 chiamate sono state ricevute dal numero telefonico di emergenza 1522 e riguardavano richieste di aiuto o segnalazione di casi di violenza subita dalle donne. In circa 3 casi su 5 le telefonate erano relative a donne con figli per più della metà (54%) minorenni. Sono state quindi più di 3300 le chiamate che segnalavano casi di violenza sulle donne che coinvolgevano bambini, bambine e adolescenti vittime di violenza assistita, diretta o indiretta. In generale, considerando anche i figli maggiorenni, più di 3500 chiamate segnalavano figli che avevano assistito in prima persona alla violenza e, tra questi, quasi 1.500 l'avevano direttamente subita.

Alla vigilia della Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza sulle Donne, Save the Children lancia un forte allarme per i gravi e duraturi effetti della violenza di genere domestica o intra-familiare sui figli delle vittime. E chiede un sistema di monitoraggio nazionale permanente sul fenomeno, un nuovo Piano Nazionale Antiviolenza che preveda misure specifiche per la violenza assistita e lo stanziamento di maggiori fondi per la presa in carico a lungo termine dei minori orfani di femminicidio. "Per un bambino o una bambina, le mura domestiche dovrebbero essere un luogo dove crescere al sicuro e sentirsi protetti.

Quando i bambini assistono quotidianamente a comportamenti violenti perpetrati sulla madre, i loro modelli sono ribaltati e le conseguenze sono devastanti. Sono vissuti così gravi che dovrebbero spingerci a fare ogni sforzo possibile per prevenirli.Proprio per questo, Save the Children, già da anni porta avanti un impegno diretto a fianco di tanti centri antiviolenza e delle case rifugio, per far emergere i casi di violenza e proteggere le vittime coinvolte", ha dichiarato Daniela Fatarella, direttrice generale di Save the Children. Secondo alcune stime gli orfani di femminicidio sarebbero oltre 200 e tra i minorenni presi in carico dai Servizi Sociali, le vittime di violenza assistita rappresentano il 32,4% di tutti i minori."Gli strumenti e i sistemi di tutela e protezione dei minori vittime di violenza assistita e orfani di femminicidio sono ancora ampiamente carenti- denuncia Raffaela Milano, Direttrice Programmi Italia-Europa di Save the Children- Occorre istituire un Osservatorio nazionale permanente che raccolga dati sistematici sulla violenza assistita (spesso ancora invisibile) per orientare efficacemente gli interventi, e definire, con assoluta priorità, un nuovo Piano Nazionale Antiviolenza pluriannuale che preveda interventi mirati in questo campo, per prendere avvio nel 2024 e così garantire continuità rispetto a quello in scadenza".

