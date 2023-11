Il Papà di Giulia denunciò: "Temo per l'incolumità di mia figlia"

"Temo per l'incolumità di mia figlia Giulia". E' uno dei passaggi che figurano nella prima denuncia di scomparsa presentata ai carabinieri nella giornata di domenica 12 novembre da parte di Gino Cecchettin. L'uomo, riferendo che la figlia aveva sempre comunicato "ogni suo spostamento" se si tratteneva fuori casa, aggiunge che anche l'ex fidanzato Filippo Turetta "non è rientrato a casa", e quindi "temo per l'incolumità di mia figlia".

"Voi siete il futuro, e ognuno di voi sta cercando di capire cosa è mancato a tutti i livelli, dai docenti agli studenti, ai genitori, perché anche io mi faccio delle domande, e magari confrontandoci, cerchiamo di capire cosa si può fare, trovare un protocollo, un modo per poter sradicare la violenza, in particolare la violenza sulle donne", ha detto Gino Cecchettin, padre di Giulia, intervenendo alla posa della panchina rossa all'Università di Padova.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA