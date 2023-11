Appello del padre di Kimberly, scomparsa da lunedì a Busto

"Kimberly, se mi stai sentendo, chiamami. Qualsiasi cosa è successa non mi interessa": è questo l'appello fatto da Mariano Bonvissuto, padre della ventenne scomparsa da Busto Arsizio, nel Varesotto, dalla sera del 20 novembre.

Bonvissuto lo ha detto ai giornalisti in serata rientrando a casa. "Vi posso assicurare che di novità non ne abbiamo.

Sappiamo solo che gli inquirenti hanno tutto il materiale necessario, sia filmati, che chiamate che tutto quanto. Stanno visionando. Ci vuole un po' di tempo. Stiamo aspettando alcune risposte".

"Si stanno impegnando seriamente - ha aggiunto -, lo posso dire perché sono andato stamattina, facendo anche volare un elicottero".

"Io devo stare fermo ad aspettare loro che mi danno risposte in merito a quello che hanno. Altro non posso dire - ha sottolineato - Con i tempi che siamo e quello che stiamo attraversando e quello che è successo fino a pochi giorni fa...

non voglio che succeda a mia figlia".



