Anziano muore carbonizzato nell'Avellinese

Un uomo di 93 anni è morto carbonizzato nella sua abitazione di Prata Principato Ultra, in provincia di Avellino. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'anziano, Michele Fabrizio, da tempo costretto a letto, potrebbe essersi addormentato con la sigaretta accesa.

A scoprire il corpo è stato il figlio, che vive con il padre al secondo piano della palazzina di via Taverna Nova. Le fiamme non hanno causato gravi danni all'abitazione.

Sul posto, insieme ai carabinieri, Vigili del Fuoco e personale del 118. Su disposizione della Procura di Avellino sono stati disposti accertamenti medico-legali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA