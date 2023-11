Acceso grande albero di Natale in piazza San Marco a Venezia

Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha acceso stasera il grande albero di Natale collocato in Piazzetta San Marco, tra Palazzo Ducale e la Biblioteca Marciana. Un appuntamento tradizionale, promosso dal Comune e Vela Spa, in partnership con la Camera di Commercio di Venezia Rovigo e il Consorzio di tutela della Doc Prosecco.

"Oggi - ha detto Brugnaro - accendiamo l'albero nella piazza più bella del mondo. Chiedo un applauso per Giulia Cecchettin, giovane donna uccisa dall'ex fidanzato. Questo albero lo vogliamo dedicare a lei e a tutte le donne che sono vittime di violenza. Dobbiamo fare un grande percorso di educazione, soprattutto noi uomini, per renderci conto che la parità non va solo dichiarata, ma deve essere dimostrata con i fatti".

"L'unica cosa che chiediamo - ha proseguito il primo cittadino - è il rispetto per la città, per le opere d'arte, per la pulizia. Perché chi ama Venezia è veneziano. Il Natale è nascita e rinascita e regala a ognuno la speranza. Ci tengo inoltre a ringraziare gli operai, i tecnici, e tutti coloro che hanno lavorato e che lavoreranno durante questo periodo natalizio".

L'abete naturale, alto 15 metri e con una base larga 7, è illuminato da un alternarsi di luci bianche calde e di strobo bianco freddo e addobbato con sfere color oro. Sulla sommità, un puntale a stella. Una sequenza di luci dorate illumina gli archi delle Procuratie, lungo il perimetro della Piazza. La "scia di luce" prosegue nelle principali direttrici viarie del centro storico, sul Ponte di Rialto fino alle aree di Piazzale Roma, Lista di Spagna e Strada Nuova.



