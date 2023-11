Scossa di terremoto di magnitudo 3.1 ai Campi Flegrei

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in serata nell'area dei Campi Flegrei.

Non si registrano danni, anche se il sisma - avvenuto alle 19.41 - ha creato apprensione tra i cittadini di Pozzuoli, Quarto, Bacoli ed è stato avvertito anche in alcuni quartieri di Napoli.

Il terremoto, accompagnato da un boato, ha avuto come epicentro la zona Solfatara all'altezza della seconda traversa Coste di Agnano, ai confini tra i comuni di Pozzuoli e Napoli.





