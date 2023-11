"Il 25 novembre al corteo di Roma? Potrei esserci". Così Elena Cecchettin all'ANSA circa la possibilità di una sua partecipazione alla manifestazione nazionale di Non una di meno a Roma nella giornata contro la violenza sulle donne. "Potrei esserci come non potrei esserci, ora vivo alla giornata", ha aggiunto Elena Cecchettin.

