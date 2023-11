Soffia Bora forte a Trieste e sul Carso

A Trieste e sul Carso soffia dalla notte scorsa una Bora forte con raffiche fino a 86 chilometri orari, come riporta Osmer/Arpa.

Moderata ieri, la Bora con il passare delle ore è aumentata di intensità e di forza fino a raffiche più violente a partire da ieri sera, per tutta la notte e stamani. In genere questa mattina la Bora soffia moderata in pianura, più sostenuta sulla costa e le zone orientali, forte sul Carso e a Trieste, da nord-est sostenuta in quota sulla zona montana.

Il Comune di Trieste ha reso noto che i giardini pubblici recintanti sono stati chiusi al pubblico e riapriranno domani.





