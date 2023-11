Prima lieve nevicata all'Abetone, imbiancate le cime

Primi fiocchi di neve ad Abetone (Pistoia) e in Val di Luce, sull'Appennino pistoiese. La notte scorsa le temperature sono sensibilmente diminuite e sulle cime più alte delle montagne è comparsa la prima neve di stagione che ha leggermente imbiancato anche le piste da sci.

Troppo presto per parlare di apertura degli impianti, ma la prima nevicata, seppure leggera, viene interpretata dagli operatori del settore come un buon auspicio per la stagione invernale che ormai è alle porte. L'apertura ufficiale degli impianti, come da tradizione, è attesa per il ponte dell'8 dicembre, ma se la neve dovesse arrivare prima non è esclusa l'apertura anticipata nei primi giorni di dicembre di alcuni impianti di risalita.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA