Un incendio è divampato ieri sera in una villetta in via Bonningher a Busalla (Genova). Nel rogo è rimasta ustionata una donna di circa 60 anni. A salvarla sono stati i vigili del fuoco che sono arrivati sul posto con diverse squadre. Il personale del 118, con l'automedica, ha soccorso la donna e l'ha trasferita al centro grandi ustionati dell'ospedale Villa Scassi dopo averla intubata. Per chiarire le cause indagano i carabinieri.



