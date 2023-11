Sequestrate candele simili a dolci, 'pericolose per bambini'

Una importazione dalla Cina di quasi 8 tonnellate di candele riproducenti dolciumi è stata posta sotto sequestro dai funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli operanti presso il terminal portuale di Genova-Pra'. Le violazioni riscontrate riguardano il tema dei cosiddetti "similalimenti", ossia dei prodotti decorativi che per verosimiglianza hanno l'aspetto di prodotti alimentari, suscettibili di essere ingeriti o succhiati dai bambini.

Nel caso in questione le candele, in scala 1:1 , che riproducevano accuratamente alcuni tipi di dolci (come: cannoli, maritozzi, torte, cupcakes), presentavano parti che potevano facilmente staccarsi con un morso oppure strati polverosi sulla superficie per simulare lo zucchero a velo. La merce, in fase produttiva, non era stata sottoposta a test di afferraggi meccanici per simulare gli incisivi di un bambino o ad altri test di trazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA