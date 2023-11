Detenuti su tetto carceri Genova e Sanremo, protesta rientrata

Tre detenuti sono saliti per protesta contro le condizioni di detenzione sul tetto passeggi delle carceri di Genova e Sanremo. Sono poi rientrati in cella.

Il primo caso nel carcere di Valle Armea a Sanremo (Imperia) dove un detenuto marocchino di 36 anni, con fine pena nel 2030, proveniente dal Piemonte, una volta sul tetto ha anche danneggiato l'impianto di videosorveglianza ha spiegato il segretario regionale Uilpa Polizia Penitenziaria, Fabio Pagani.

"L'impianto era stato installato da poco - spiega il sindacalista -. Si tratta di un sistema innovativo che avrebbe dovuto entrare in funzione entro la fine della settimana prossima".

Lo stesso Pagani ha riferito della protesta analoga di altri due detenuti nel carcere genovese di Marassi: "Due uomini di origine magrebina sono saliti per protesta sul tetto dei passeggi e sono stati convinti dalla polizia penitenziaria a rientrare in cella dopo circa due ore di trattativa". "Siamo alle prese con gli ennesimi gesti di protesta estrema di detenuti ristretti nelle nostre prigioni che, da un lato è indice del disagio in cui versano, specie quelli affetti da patologie psichiatriche e che rimangono pressoché abbandonati a se stessi, dall'altro conclama la vulnerabilità del sistema penitenziario".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA