Crolla pavimento in scuola materna, bimbi in salvo nelle aule

Tragedia sfiorata questa mattina quando una voragine si è aperta nel pavimento del corridoio della scuola materna di via Delpino a Chiavari (Genova). Per fortuna il cedimento è avvenuto mentre i 75 bambini, gestiti da una associazione privata, si trovavano nelle aule didattiche.

Scattato l'allarme, sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Chiavari, i vigili urbani che hanno transennato il buco che si è formato proprio dove i piccoli lasciano gli indumenti pesanti e gli zainetti.

Il sindaco Federico Messuti si è subito attivato per trovare una collocazione ai bambini visto che l'intera struttura sarà ispezionata nei prossimi giorni per capire le cause del cedimento strutturale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA