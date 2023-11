'Corteo funebre' di Extinction Rebellion a Venezia

Una processione funebre di alcuni attivisti di Extinction Rebellion è stata organizzata questo pomeriggio nel centro storico di Venezia, da campo san Luca a Rialto verso la zona dell'Accademia, dove si trova il ponte di barche per l'odierna festa della Madonna della Salute.

Un attivista vestito da medico della peste e quattro vestiti di nero con maschere bianche hanno composto il corteo, fermandosi lungo il percorso e rimanendo in silenzio. Hanno esibito cartelli con la scritta "L'inquinamento uccide più della peste", richiamando la malattia la cui liberazione nel XVII secolo diede origine all'odierna festività.

Gli attivisti chiedono che la Regione Veneto "prenda coscienza dei dati e agisca con misure drastiche di riduzione delle emissioni per tutelare i suoi cittadini e il suo territorio".



