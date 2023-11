Il 30 gennaio in Cassazione i ricorsi governo sui migranti

Saranno discussi in udienza pubblica dalle Sezioni unite civili della Cassazione il 30 gennaio 2024 i ricorsi dell'Avvocatura dello Stato per il ministero dell'Interno contro i provvedimenti con i quali il Tribunale di Catania ha negato la convalida del trattenimento di migranti nel centro di Pozzallo. Lo ha deciso la Corte con un provvedimento a firma dalla presidente Margherita Cassano. I magistrati della sezione immigrazione del tribunale di Catania non hanno convalidato i trattenimenti, disposti dal questore di Ragusa in applicazione del cosiddetto decreto Cutro, perché violerebbero la direttiva europea 33 del 2013.



