Diritti umani, a Toni Capuozzo e altri 15 il premio Valore

Giornalista, per anni inviato di guerra in numerosi fronti, Balcani, Somalia, Medio Oriente, Afghanistan, profondo conoscitore dei conflitti in Ucraina e israelo-palestinese. Toni Capuozzo è tra i destinatari del premio Valore 2023. Un riconoscimento ottenuto, si legge in un passaggio della motivazione, "per il costante impegno nel rappresentare i più complessi scenari mondiali con profonda onestà intellettuale". La quarta edizione del Premio, conferito a professionisti e personalità di alto profilo e di grande umanità che si sono distinte nella difesa dei diritti umani, quest'anno è dedicato ai temi "Tradizione, Innovazione e Sicurezza". Si celebra a Roma, a Villa Miani, il 21 novembre a partire dalle 17. A consegnare la statuetta della "Vite Aerea" di Leonardo Da Vinci, ci sarà anche il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e l'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Gianni Letta. Saranno in 15 a ricevere il riconoscimento da parte dell'associazione "Valore Uomo", presieduta da Giuseppe Mazzucchiello. Oltre a Toni Capuozzo, Fausta Bergamotto, sottosegretaria al ministero delle Imprese e del Made in Italy; Viviana Bottaro, atleta delle Fiamme Oro, medaglia olimpica di Karate; Claudio De Vincenti, presidente di Azzurra Aeroporti; Nicolò Falsaperna, Generale di corpo d'armata dell'Esercito; Luca Goretti, capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare; Gianni Lettieri, presidente di Atitech; Don Luigi Merola, presidente della Onlus A' Voce d''e Creature. E ancora: Paolo Messa, fondatore del progetto editoriale Formiche; Tina Martinez Montinaro, vedova di Antonio Montinaro, caposcorta del giudice Giovanni Falcone; Roberto Pardolesi, direttore del Foro Italiano; Giammarco Piacenti, presidente della Piacenti Spa per la conservazione di beni di interessi storico artistico; Giovanni Russo, capo del Dipartimento amministrazione penitenziaria; Francesco Vaia, direttore generale Prevenzione del ministero della Salute; S.A.S Principe Mariano Hugo di Windisch Graetz, ambasciatore del S.M.O. di Malta in Slovenia.

