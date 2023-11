La sorella di Giulia sui social, 'Io non starò mai zitta'

"Io non starò mai zitta. Non mi farete mai tacere". E' il messaggio che Elena Cecchettin, la sorella di Giulia, affida alle 'storie' di Instagram.

Negli ultimi messaggi del social, stamani Elena riprende e copia altre 'storie' dedicate alla violenza di genere, sulla "cultura dello stupro" che alimenta e protegge i violenti, e alla citazione dell'attivista peruviana Cristina Torres Cáceres: "Se domani sono io, se domani non torno, distruggi tutto. Se domani tocca a me, voglio essere l'ultima".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA