Il Papa, la povertà è scandalo, Dio ce ne chiederà conto

"La povertà è uno scandalo" e "quando il Signore tornerà ce ne chiederà conto". Lo ha detto il Papa nell'omelia della messa nella Giornata dei poveri, invitando a pensare "alle tante povertà materiali, culturali e spirituali del nostro mondo, alle esistenze ferite che abitano le nostre città, ai poveri diventati invisibili, il cui grido di dolore viene soffocato dall'indifferenza generale di una società indaffarata e distratta. Pensiamo a quanti sono oppressi, affaticati, emarginati, alle vittime delle guerre e a coloro che lasciano la loro terra rischiando la vita; a coloro che sono senza pane, senza lavoro e senza speranza".

"Pensando a questa immensa moltitudine di poveri, il messaggio del Vangelo è chiaro: non sotterriamo i beni del Signore! Mettiamo in circolo la carità - ha proseguito il Papa nella sua omelia messa - condividiamo il nostro pane, moltiplichiamo l'amore!".

"Gesù compirà alla fine dei tempi, quando tornerà nella gloria e ci vorrà incontrare di nuovo, per 'fare il rendiconto' della storia e introdurci nella gioia della vita eterna. E allora, dobbiamo chiederci: come ci troverà il Signore quando tornerà? Ci troverà con le mani aperte o con le mani chiuse per avere di più?". Senza la carità, senza mettere a frutto i talenti, ovvero i doni del Signore è come se "i cristiani vivessero sotto terra. "Fratelli e sorelle - ha detto il Papa - quanti cristiani sotterrati, quanti cristiani che vivono la fede come se vivessero sotto terra".

Poi ha indicato che "le povertà non sono uno, due, tre, sono moltitudini" e che "la povertà è pudica, si nasconde, dobbiamo noi andarla a cercare con coraggio". "Preghiamo perché ciascuno di noi, secondo il dono ricevuto e la missione che gli è stata affidata, si impegni a far fruttare la carità e ad essere vicino a qualche povero", ha concluso il Papa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA