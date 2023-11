Alcune centinaia di persone si sono radunate in piazza Duomo, stasera a Milano, con una candela in mano, per ricordare Giulia Cecchettin e tutte le vittime di violenza di genere.

L'appello a ritrovarsi in piazza è stato lanciato da No Justice No Peace. I partecipanti si sono disposti in cerchio, con le candele in mano, in ricordo di Giulia e delle vittime di femminicidio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA