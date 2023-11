Operaio cade da 4 metri mentre tumula salma al cimitero, è grave

Un operaio di 58 anni è caduto da un'altezza di circa quattro metri mentre stava eseguendo la tumulazione di una salma nel cimitero di Caiello a Gallarate, in provincia di Varese. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 con l'elisoccorso atterrato nelle vicinanze, i vigili del fuoco di Busto Arsizio e i tecnici dell'Ats.

Dai primi accertamenti il 58enne è caduto all'interno di uno dei profondi colombari che arrivano sin sotto terra. L'uomo è in gravi condizioni: è stato trasportato in ospedale in codice rosso.



