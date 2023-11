Mo: corteo pro Palestina a Torino, 'Salviamo Gaza'

È partito da piazza XVIII dicembre a Torino un corteo pro Palestina. "Vita, terra, libertà per il popolo palestinese. Salviamo Gaza" recita lo striscione di apertura della manifestazione, a cui partecipano alcune centinaia di persone.

"Noi siamo qua per dire che siamo ancora vivi e siamo ancora esseri umani. Mentre a Gaza lo Stato d'Israele sta sterminando un popolo con una pulizia etnica. Molti di noi non sono palestinesi, ma siamo palestinesi perché siamo umani" spiega Seikh Mohamed, coordinatore della Moschea Ibn al khattab, vicino a Porta Nuova.

Il corteo percorrerà corso Regina Margherita e terminerà in piazza Castello.



