13enne recuperato nel lago, sempre grave

Indossava un costume il 13enne di Cinisello Balsamo (Milano), di origini magrebine, che ieri non è riemerso dopo un tuffo nelle acque del golfo di Lecco del lago di Como ed è stato recuperato dopo oltre un'ora dai sommozzatori dei vigili del fuoco a una decina di metri di profondità e quindi ricoverato in rianimazione all'ospedale di Lecco. Ibrahim era con 4 amici e in due, da un molo galleggiante, si sono buttati nel lago. Spetterà ora agli investigatori accertare se sia trattato di una sfida ad affrontare il freddo con il meteo che ieri indicava nella zona onde alte e vento forte.

Ibrahim era partito con i 4 amici coetanei in treno, senza dire niente ai genitori approfittando delle lezioni sospese per i docenti e i collaboratori scolastici in sciopero. All'ora di pranzo il tuffo nel lago e poco dopo i passanti hanno notato i suoi 4 amici che dal molo si sbracciavano per chiedere aiuto e hanno lanciato l'allarme.

In ospedale il ragazzino, ancora in condizioni molto gravi, è stato sottoposto a un trattamento di circolazione extracorporea nel tentativo di non affaticare ulteriormente cuore e polmoni.





