Procura Catanzaro, 9 gli aspiranti alla successione di Gratteri

Sono nove le domande presentate per succedere a Nicola Gratteri, dal 20 ottobre a Napoli, alla guida della Procura della Repubblica di Catanzaro. Un ufficio giudiziario strategico perché, come Dda, è competente, oltre che su quella del capoluogo, sulle province di Cosenza, Crotone e Vibo Valentia.

Il termine per la presentazione delle domande é scaduto alla mezzanotte scorsa.

Tra gli aspiranti, ci sono due magistrati che già svolgono le funzioni di procuratore. Si tratta di Salvatore Curcio, attualmente a Lamezia Terme, e di Alberto Liguori (Terni). Ci sono poi Gerardo Dominijanni, Procuratore generale di Reggio Calabria, già sostituto alla Procura di Catanzaro, e cinque attuali Procuratori aggiunti, Rosa Volpe (Napoli), Vincenzo Capomolla (Catanzaro), Giuseppe Lombardo (Reggio Calabria), Luca Tescaroli (Firenze), e Antonio D'Amato (Santa Maria Capua Vetere,. Chiude il quadro delle domande il consigliere della Corte di Cassazione Domenico Fiordalisi.

Inizia adesso la procedura di valutazione da parte della Commissione incarichi direttivi del Csm, che si concluderà con la proposta di nomina al Plenum, che delibererà la nomina.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA