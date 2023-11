Manifestanti pro-Palestina, stop accesso a Duomo Firenze

Manifestanti per la Palestina hanno bloccato le porte per entrare sulla Cupola del Brunelleschi e hanno impedito ai turisti di accedere. Il personale dell'Opera del Duomo di Firenze per precauzione ha bloccato tutti gli accessi alla cattedrale, tranne quello per il culto che è stato molto vigilato per tutta la durata della protesta.

Lo stop all'accesso del Duomo di Firenze e alla Cupola del Brunelleschi è durato circa mezz'ora, poi i manifestanti si sono allontanati. Il gruppo, circa un centinaio definitisi in uno striscione come studenti e lavoratori, ha esposto cartelli e bandiere della Palestina per un certo tempo. Su uno striscione c'era scritto che "Non si può ammirare la bellezza mentre è in corso un genocidio". "Sciopero al fianco del popolo palestinese", è un altro cartello che richiama anche la giornata di sciopero generale.



