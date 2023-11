Lo sciopero indetto da Cgil e Uil. 'In 60mila in piazza a Roma'. Landini: 'Così il governo sta portando il Paese a sbattere'

Almeno 60mila persone in piazza del Popolo per la manifestazione di Cgil e Uil, nel giorno dello sciopero: è la stima indicata dagli organizzatori Cgil e Uil di Roma e Lazio.

"Altissime adesioni" allo sciopero generale di Cgil e Uil nei trasporti con punte del 100% in alcuni settori come i porti e fino all'80% nella logistica. "Alte" le adesioni anche nei settori sottoposti all'ordinanza di precettazione come il trasporto pubblico locale e ferroviario dove l'adesione media è del 70%. Lo riferiscono Filt Cgil e Uiltrasporti.



"Noi siamo qui perché rappresentiamo la maggioranza di questo Paese, di chi paga le tasse e con il lavoro tiene in piedi il Paese e che oggi non viene ascoltato da questo governo: in questo modo il governo sta portando a sbattere il Paese e noi non lo permetteremo. Noi a differenza del governo abbiamo in testa di dare un futuro al Paese, ai giovani". Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, dalla manifestazione in piazza del Popolo nel giorno dello sciopero con la Uil. "Siamo noi che con le nostre tasse paghiamo gli stipendi anche a chi è in politica e nel governo", aggiunge.

"La risposta che c'è oggi in questa piazza dimostra che non il sindacato, non Landini o Bombardieri, ma le persone non vogliono rinunciare alla democrazia e ai loro diritti. Se il governo è capace di ascoltare, allora cambi idea, smetta di fare cavolate e ritiri la precettazione e finalmente apra la trattativa anche con noi che stiamo avanzando proposte per migliorare questo Paese. Se pensa di non ascoltarci noi continueremo fino a che non otterremo risultati". Landini sottolinea che la precettazione "è un atto che parla da solo e che nella storia democratica e repubblicana di questo Paese non si è mai visto, mai da nessun governo".

"Tutte le piazze sono strapiene come non si vedeva da anni. Questa giornata è la risposta più bella, forte, intelligente e più ferma che potevano dare a chi ha pensato di precettare e mettere in discussone il diritto di sciopero. Questo è un vero e proprio attacco alla democrazia", dice Landini. "E loro non li ha precettati nessuno, hanno scelto di esserci", aggiunge.





"Questa piazza è una risposta democratica di persone che soffrono, che hanno pagato per essere qui. E' una risposta di democrazia a chi fa il bullo istituzionale. Bisogna avere rispetto dei lavoratori". Lo dice il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, dalla manifestazione in piazza del Popolo nel giorno dello sciopero insieme alla Cgil. Poi sui rapporti con la Cisl, "continuiamo a fare battaglie sulle proposte unitarie. Per fortuna in Italia c'è il pluralismo sindacale, non c'è il sindacato unico. Chiediamo aumenti salariali, interventi sulla sicurezza sul lavoro e sul fisco", sottolinea Bombardieri.







"Adesso basta!': al via lo sciopero e la manifestazione di Cgil e Uil per cambiare la manovra e le politiche economiche e sociali del governo Meloni. Lo sciopero è di 8 ore o intero turno di lavoro a livello nazionale per il pubblico impiego, la scuola, l'università e ricerca, la sanità e gli addetti di Poste. Dopo la precettazione, per il settore dei trasporti, dai bus e metro ai treni - esclusi i voli che sono regolari - lo stop è di 4 ore, dalle 9 alle 13. Così come per i vigili del fuoco. Incrociano le braccia per 8 ore anche le lavoratrici e i lavoratori delle regioni del Centro. E' la prima tappa della mobilitazione proclamata da Cgil e Uil: in tutto cinque giornate con scioperi e manifestazioni in 58 piazze, con oltre 100 presidi su base territoriale e regionale, che poi coinvolgeranno le regioni del Nord il 24 novembre e quelle del Sud il primo dicembre. Sicilia e Sardegna si fermeranno rispettivamente il 20 e il 27 novembre.



Manifestazioni sono in programma a Firenze, Perugia, Ancona, Ascoli Piceno, Pesaro, Fermo, Macerata, Lanciano, Campobasso e Roma. Nella capitale l'appuntamento è in piazza del Popolo, con i segretari generali di Cgil e Uil, Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri, che prenderanno la parola sul palco dopo l'intervento di sei lavoratrici e lavoratori e due studenti. La mobilitazione è stata promossa dalle due confederazioni "per alzare i salari, per estendere i diritti e per contrastare una legge di bilancio che non ferma il drammatico impoverimento di lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati e non offre futuro ai giovani. A sostegno di un'altra politica economica, sociale e contrattuale, che non solo è possibile ma necessaria e urgente. Adesso basta!".

"Un'autorità indipendente ha segnalato che non c'erano i requisiti di uno sciopero generale. Non è qualcosa che ho deciso io, ho grande rispetto dei diritti dei lavoratori", del diritto di sciopero, ma "nel merito posso dire poco" perché "lo sciopero generale contro la manovra è stato lanciato in estate, quando io la manovra non l'avevo neanche pensata". Lo dice la premier Giorgia Meloni nel corso di un punto stampa a Zagabria. Nel merito la premier ha quindi affermato di non poter dire che lo sciopero sia frutto di errori oggettivi del governo.



"Sono orgoglioso che oggi 20 milioni di italiani possano muoversi liberamente perché il diritto allo sciopero di una minoranza non può ledere il diritto al lavoro della maggioranza". Lo ha detto a Bari il ministro dei Trasporti Matteo Salvini.

"Credo sia legittimo che i sindacati esprimano le loro preoccupazioni anche attraverso uno sciopero, perché è un diritto che è affermato e riaffermato dal nostro ordinamento. Credo che si debba fare in modo ordinato. Questo non preclude il dialogo e anche, soprattutto da parte nostra, del governo, la volontà di ascolto che c'è stata in questi mesi e soprattutto credo dovrà caratterizzare anche i mesi e gli anni futuri". Lo ha detto il ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone parlando a Genova a margine del salone Orientamenti a proposito dello sciopero indetto dai sindacati sulla manovra in corso in queste ore.

MILANO

Nel giorno dello sciopero generale, a Milano autobus, tram e metropolitane gestiti dall'Azienda Trasporti hanno funzionato regolarmente. Per l'Atm infatti non sono ancora trascorsi i 10 giorni previsti dalla legge rispetto allo sciopero di venerdì scorso. Disagi al traffico privato si sono registrati in città per il corteo degli studenti partito alle 9.30 da largo Cairoli che ha costretto la Polizia locale a chiudere le strade lungo il percorso della manifestazione. Anche i dipendenti di Trenord non sono stati coinvolti nell'astensione dal lavoro alla quale hanno potuto aderire i lavoratori delle aziende che gestiscono le infrastrutture ferroviarie, quindi Ferrovienord e Fs. Per i dipendenti del Comune di Milano, infine, lo sciopero è possibile invece a tutti gli effetti per 24 ore. Secondo quanto hanno confermato i sindacati, erano 26 anni che i lavoratori comunali non partecipavano a uno sciopero generale di tutti i comparti dell'ente. I problemi con gli utenti sono possibili anche nelle biblioteche e nella raccolta dei rifiuti.

ROMA

Proseguono il servizio le linee metro A e B/B1, chiusa la metro C (ultime corse alle 8.59) mentre per la Termini-Centocelle, i bus, i filobus e i tram sono possibili riduzioni o interruzioni fino alle 13. È il punto, alle ore 9, dei trasporti pubblici di Roma reso noto da Atac in avvio di sciopero.

BOLOGNA

Nessun particolare disagio per il trasporto pubblico oggi a Bologna per lo sciopero nazionale indetto per oggi tra le 9 e le 13. Il personale dell'azienda di trasporto locale Tper non era infatti coinvolto nella mobilitazione e le corse sono state regolari. Situazione non problematica al mattino per chi si è spostato in treno: alla stazione di Bologna i treni in arrivo e partenza, tra linee convenzionali e alta velocità, riportavano a metà mattina pochissimi convogli con ritardi compresi tra 5 e 30 minuti.

FIRENZE

Ha preso il via da piazza Indipendenza a Firenze la manifestazione regionale per la Toscana di Cgil e Uil, nell'ambito della giornata di sciopero indetta per oggi dai due sindacati. "Nel corteo saremo oltre 30.000", ha affermato Rossano Rossi, segretario generale di Cgil Toscana. Il corteo sfilerà in centro per via XXVII Aprile, via degli Arazzieri, via Cavour, via della Dogana, via La Pira, via Micheli, via Capponi, e si concluderà in piazza Santissima Annunziata, dove prenderanno la parola il segretario generale della Uil Toscana, Paolo Fantappiè, e la segretaria nazionale della Cgil Francesca Re David. I partecipanti, con striscioni e bandiere, provengono da tutta la regione con un gran numero di pullman, oltre che con mezzi propri.

TORINO

Migliaia di persone manifestano in piazza Castello a Torino nella giornata dello sciopero generale contro la manovra indetto da Cgil e Uil. Altre manifestazioni si svolgono ad Alessandria, Cuneo e Novara.

Lo sciopero è di otto ore nel pubblico impiego, nella scuola e nella sanità, di 4 ore nei trasporti per evitare le sanzioni.

Il prefetto di Torino, Donato Cafagna, ha adottato un'ordinanza urgente volta ad assicurare la funzionalità delle linee urbane interessate dallo svolgimento delle Atp Finals al Pala Alpitour.

Secondo i primi dati sindacali le adesioni sono alte in tutti i settori: 70% nel trasporto urbano torinese, 40% nella rete ferroviaria, 60% nelle Autostrade, 100% nei servizi non emergenziali della sanità, 50% tra i lavoratori Amazon, 70% tra quelli della Fedex. Molte scuole sono chiuse. Il comizio conclusivo in in piazza Castello - dopo gli interventi di rappresentanti Cgil e Uil della scuola, del terzo settore, del Comune di Torino, delle mense scolastiche,. dell'Amiat, delle Poste - sarà del segretario generale della Uil Piemonte Gianni Cortese.

NAPOLI

Pochi disagi per gli utenti del trasporto pubblico a Napoli per lo sciopero di quattro ore, dalle ore 9 alle ore 13, proclamato da Cgil e Uil, in quanto Napoli risulta esclusa dall'astensione per la vicinanza temporale con un analoga mobilitazione organizzata dal sindacato recentemente. Bus, tram e metropolitane di Anm sono regolarmente in servizio, stessa situazione per i treni e i mezzi Eav. Ritardi e cancellazioni potrebbero verificarsi solo per i treni regionali di Trenitalia nella fascia oraria dello sciopero tra le 9 alle 13.

GENOVA

E' partito dal Terminal Traghetti di Genova il corteo dei lavoratori interessati allo sciopero generale indetto per oggi da Cgil e Uil contro la legge di bilancio. Un corteo molto partecipato, circa 2 mila persone, aperto dallo striscione che reca lo slogan 'Adesso basta' e che attraverserà la città per arrivare davanti alla Prefettura di Genova dove si trovano già un centinaio di studenti. Confermata la precettazione di sei ostetriche dell'ospedale Galliera, Il provvedimento, adottato dal prefetto, era stato richiesto dalla direzione del nosocomio genovese. Salta anche la prima del Werther al teatro Carlo Felice per lo sciopero di Snater e Filas.

