Blitz operai Gkn a basilica S.Maria Novella, tentato il Duomo

Circa 50 lavoratori della Gkn, staccatisi dalla manifestazione regionale di Cgil e Uil di Firenze, hanno fatto un blitz entrando e occupando la basilica di Santa Maria Novella e poi ne hanno tentato un altro per entrare nel Duomo di Firenze.

A Santa Maria Novella sono riusciti a entrare ed hanno esposto brevemente uno striscione con la scritta "Insorgiamo" prima di essere mandati fuori dalle forze dell'ordine.

Al Duomo il personale della cattedrale è riuscito a chiudere le porte e a non farli entrare. Questo episodio al Duomo, ricostruisce la polizia, è precedente di circa due ore e distinto dalla successiva iniziativa promossa dal sindacato SiCobas con manifestanti per la Palestina quando hanno bloccato l'accesso al portone che fa accedere alla cupola di Brunelleschi.

"Oggi durante la manifestazione - ha scritto Alessandro Tapinassi, membro del Collettivo di fabbrica della Gkn, in un post - abbiamo scelto di fare una colorita e rispettosa passeggiata per Firenze. Ci sarebbe piaciuto rivedere il cardinale Betori, che dopo la passerella a suo tempo in Gkn non si era più fatto rivedere. Preoccupati per la sua salute, siamo andati a ricercare sue notizie. Pare stia bene e ben nutrito.

Hallelujah!".



