Gualtieri, 'pubblicata la gara per il termovalorizzatore'

"Stiamo pubblicando adesso la gara per realizzare un moderno tmv per far finire la vergogna di una citta che manda i rifiuti in giro per l'Italia e l'Europa: sarà il meno inquinante d'Europa". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri presentando il secondo Rapporto alla città.

"Avrà una potenza di 67,6 megawatt pari al fabbisogno di 200mila famiglie. Ci porterà a discariche zero con la trasformazione del 100 per cento dell'indifferenziato ma il tmv è solo uno dei tasselli. I nuovi impianti saranno pronti entro il 2026".

Il riciclo dei materiali "porterà a un risparmio netto di 100 milioni l'anno, risorse che andranno tutte a incrementare la pulizia e la riduzione della Tari già nel '26-'27. I rifiuti saranno una preziosa risorsa". Il sindaco ha annunciato l'aumento della differenziata fino al 70 per cento nel 2035.

Rispetto ad Ama "è stata superata la crisi di maggio e ora siamo al 70 per cento dei mezzi disponibili. A novembre partirà un'altra gara per i nuovi mezzi. I cassonetti saranno tutti cambiati entro dicembre 24".



