Comune di Milano, ci vorrà un restauro per l'Arco della Pace

Per ripulire l'Arco della Pace dalla vernice gettata ieri da alcuni attivisti di Ultima Generazione non sarà possibile procedere con un semplice intervento di idropulizia e potrebbero volerci tempi più lunghi.

È quanto precisa il Comune di Milano in seguito a un'analisi più approfondita e al sopralluogo di oggi pomeriggio a cui hanno partecipato gli uffici della soprintendenza della Città Metropolitana di Milano e i tecnici del Nuir, dal quale è emersa infatti la necessità di un accurato intervento di restauro.

A gestire tutte le operazioni sarà la Soprintendenza di Milano.



