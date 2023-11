AccadeOggi

Questi alcuni dei principali appuntamenti previsti per il 17 novembre 2023:

++ POLITICA ++

PESCARA - ore 18.00 Forza Italia, assemblea regionale con i ministri degli Esteri Tajani e dell’Università Bernini

MILANO - 'Science for Peace and Health 2023', con il commissario Ue all'Economia Gentiloni in videocollegamento

ROMA - Confcommercio, ore 10.00 presentazione del Libro 'Sotto Strozzo', con il presidente Sangalli

ROMA - Senato, Sala Nassirya ore 10.00 Convegno Cybersecurity, sfide, innovazione e diritti, su iniziativa di Gelmini in collaborazione l'Organismo Congressuale Forense

ROMA - Camera, Sala della Regina ore 11.00 Cerimonia di conferimento dei Premi Leonardo 2023 del Comitato Leonardo, con il presidente della Camera Fontana, la presidente del Comitato Leonardo Todini, il presidente dell'Agenzia Ice Zoppas, la vicepresidente di Confindustria Beltrame Giacomello e il ministro delle Imprese Urso

ROMA - Luiss ore 18.00 Premio Italia Informa 2023- VI Edizione, conferimento del Premio per l'Economia al presidente dell'Abi Patuelli

CITTA' VARIE - Cgil-Uil, sciopero generale del Centro Italia e nell'ambito delle categorie del trasporto e pubblico impiego su tutto il territorio nazionale, nell'ambito della mobilitazione per cambiare la manovra. Manifestazione a Roma, in piazza del Popolo, con i segretari generali Landini e Bombardieri

BARI - Porto di Bari Terminal Crociere ore 11.00 Prosegue il tour del ministro dei Trasporti Salvini "L'Italia dei Sì 2023-2032"

BRUXELLES - Ue, inflazione e Inflazione core di ottobre

BUDAPEST - Ore 9.00, XI Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dei Paesi del Sudest europeo, con il presidente della Camera Fontana

ZAGABRIA - Palazzo del Governo dela Repubblica Croata ore 9.30 La presidente del Consiglio Meloni partecipa all'incontro bilaterale con il Primo ministro della Repubblica di Croazia,Andrej Plenković

PARIGI - Conferenza europea sull'intelligenza artificiale

BRUXELLES - Ue, il commissario Urpilainen incontra il segretario generale della Nato, Stoltenberg

BRUXELLES - Ue, il vicepresidente della Commissione Dombrovskis riceve il commissario al Commercio e all'Industria della Commissione dell'Unione africana Muchanga; partecipa al dialogo ad alto livello tra l'Ue e l'Unione Africana sul rafforzamento delle relazioni commerciali e sull'integrazion economica dei due continenti

GINEVRA - Ue il commissario Lenarčič incontra l'Alto Commissario per i Diritti Umani dell'Onu Türk, e il segretario generale della Federazione Internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (FICR), Chapagain

DAKAR - Ecowas, il tribunale esamina il ricorso del Senegal relativo alla candidatura del leader dell'opposizione Ousmane Sonko

WASHINGTON - Termine ultimo per l'accordo sul bilancio per evitare lo shutdown federale

NUOVA DELHI - L'India ospita il "Global South Summit" virtuale, con i capi di stato

BERLINO - Visita del presidente turco Recep Tayyip Erdogan

KIEV - Greenpeace, presentazione della mappa per il monitoraggio dei livelli di radiazioni nel sud dell'Ucraina

L'AIA - Corte internazionale di giustizia, pronuncia su una richiesta di misure urgenti sul Karabakh

REGGIO CALABRIA - Università Mediterranea ore 10.30 inaugurazione anno accademico con il ministro per la Pubblica amministrazione Zangrillo; lectio magistralis di Monorchio, ex Ragioniere generale dello Stato

CROTONE - Auditorium Istituto Pertini-Santoni ore 11.00 ncontro conclusivo del Pon Legalità, con il ministro dell'Interno Piantedosi; alle 14.30 il ministro partecipa alla riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica

MILANO - Politecnico ore 10.30 Presentazione del volume "Talenti e Capitali" con la ministra dell'Università Bernini

PESCARA - Consiglio regionale, piazza Unione ore 17.00 Conferenza stampa del presidente dell’Azienda per il Diritto allo Studio Universitari di Chieti e Pescara, Gualtieri, sulla residenzialità universitaria con la ministra Bernini; alle 17.30 all'Università d'Annunzio, presentazione con la ministra e il rettore Stuppia

CITTÀ DEL VATICANO - Palazzo apostolico ore 9.30 Il Papa riceve la Diocesi di Ozamis (Filippine)

ROMA - Palazzo Borromeo Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede ore 10.00 Telefono Azzurro, 'Ascoltare i bambini e gli adolescenti vittime di abuso sessuale per sviluppare interventi di aiuto e di tutela efficaci', evento con il card. Parolin, Baturi, Bellucci, Zollner, O'Malley

ROMA - Caritas Italiana, ore 10.00 "Tutto da perdere", rapporto 2023 su povertà ed esclusione sociale in Italia

ROMA - The Space, piazza della Repubblica 43 ore 11.00 "Wish", presentazione del nuovo film della Disney diretto dal regista Buck e Veerasunthorn

ROMA - Mattatoio ore 11.00 Incontro stampa Gran finale Romaeuropa Festival, con Grifasi e Onikeku

ROMA - Stadio Olimpico ore 21.00 Campionati Europei, Italia-Macedonia, qualificazioni

LOSAIL (QATAR) - Circuito di Losail ore 13.40 Moto Gp del Qatar, prove libere; alle 7.55 pre qualifiche

LAS VEGAS - Las Vegas Strip Circuit ore 5.30 Formula 1, gp di Las Vegas, prove libere; alle 9 libere 2

TORINO - PalAlpitour, corso Sebastopoli, 123 ore 12.00 Tennis, Nitto Atp Finals, doppio maschile Koolhof-Skupski / Ebden-Bopanna; alle 18.30 Salisbury-Ram / Kubler-Hijikata; singolo alle 14.30 Alcaraz-Medvedev; alle 21 Rublev-Zverev

