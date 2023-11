Violenza sessuale su due minori, 4 arresti

La Polizia di Stato di Palmi, alle prime ore di oggi, a Seminara (RC) ed in altre città del nord Italia, ha dato esecuzione all'ordinanza della misura della custodia cautelare in carcere per 3 persone e della misura degli arresti domiciliari per una al momento irreperibile, indiziate di violenza sessuale aggravata ai danni di due minorenni originarie della Piana di Gioia Tauro. Contestualmente sono stati eseguiti 18 decreti di perquisizione personale e domiciliare a carico di 16 indagati per lo stesso reato in concorso tra loro, di cui 4 minorenni. Sono stati sequestrati molti dispositivi informatici e di telefonia.

La misura cautelare è stata emessa dal Gip presso il Tribunale di Palmi, su richiesta della Procura della Repubblica di Palmi diretta dal Procuratore Emanuele Crescenti.



