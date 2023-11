'Palestina libera', corteo studenti a Sapienza e Tor Vergata

Fumogeni rossi e bandiere palestinesi, gli studenti in corteo nei cortili della Sapienza entrano dentro la facoltà di Scienze Politiche invitando tutti a partecipare alla manifestazione. Gli studenti nei corridoi aprono le aule al motto "Palestina libera". Una ragazza, in testa al corteo, tiene tra le mani un lenzuolo bianco arrotolato, a simboleggiare i bambini morti a Gaza.

Sui palazzi della Sapienza, all'ingresso di Giurisprudenza e di Scienze Politiche, marchiati con dei manifesti con scritto, in blu, "questa facoltà collabora con Israele".

Gli studenti stanno procedendo in corteo per tutta l'università.

Oltre alla Sapienza, anche all'università romana di Tor Vergata il gruppo Cambiare Rotta ha dato vita a una manifestazione spontanea.



