Dichiarano il falso per avere 300mila euro di Reddito,55 denunce

La Guardia di finanza ha scoperto in provincia di Foggia 55 persone che hanno percepito senza averne diritto il reddito di cittadinanza per una somma complessiva di 300mila euro, in particolare a Manfredonia, San Nicandro Garganico, Vieste e Torre Fantine.

Tra le irregolarità riscontrate, false dichiarazioni sulla residenza in Italia e sulla composizione del nucleo familiare, l'omessa dichiarazione dello svolgimento di attività lavorative, in diversi casi esercitate 'in nero', e la perdita del diritto al sussidio in conseguenza dello stato di detenzione. Le 55 persone individuate sono state denunciate per "utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere", e segnalate alla direzione provinciale dell'Inps per il recupero delle somme già erogate.



