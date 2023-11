Cadavere in un torrente nel savonese, è omicidio

E' stato identificato il cadavere trovato ieri pomeriggio nel greto di un rio a Ceriale (Savona).

Si tratta di Massimo Romano, 47 anni, di Novi Ligure (Alessandria). Al momento gli inquirenti ipotizzano si tratti di un omicidio: sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza ma a convincerli sarebbero il fatto che il corpo era nascosto alla vista e occultato in una coperta legata con del fil di ferro all'altezza delle gambe. Ulteriori dettagli potrebbero emergere dopo l'autopsia, prevista per oggi pomeriggio. Ancora nessuna teoria sulle possibili cause del delitto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA