Spazi culturali a Cagliari, archiviata inchiesta sul sindaco

Si chiude con un'archiviazione la vicenda giudiziaria che vedeva coinvolti il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu e il consigliere comunale di maggioranza, Antonello Angioni, che erano accusati di tentata concussione in concorso nell'ambito di un'inchiesta della procura di Cagliari su presunte indebite pressioni sull'ex assessora della Cultura e sulla dirigente comunale per la permanenza di una associazione culturale nei locali della struttura comunale della Mediateca del Mediterraneo (Mem). La notizia è stata riportata sulla pagina social dello stesso Truzzu.

Secondo il giudice Michele Contini la vicenda ha "un mero rilievo politico e certamente non penale". L'archiviazione era già stata richiesta dalla Procura.

"Una vicenda incredibile, che non mi ha mai fatto dubitare dell'azione della magistratura - scrive Truzzu su Facebook - Una vicenda per me dolorosa, perché ha messo in dubbio alcuni principi fondamentali della mia formazione e azione politica: l'onestà e il rispetto della legalità. Voglio ringraziare la mia famiglia (sempre al mio fianco come in questa foto di qualche anno fa) e le tantissime persone che, conoscendomi, non mi hanno fatto mai mancare la loro vicinanza".



