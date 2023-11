Scossa di terremoto di magnitudo 4.0 nel Fermano

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 si è verificata alle 17:17 nelle Marche. La scossa è stata avvertita a Fermo in modo particolarmente intenso ma anche ad Ancona, Ascoli Piceno e lungo la costa. Secondo i dati dell'Ingv, l'epicentro della scossa è stato registrato a 3 chilometri a sud di Montelparo, in provincia di Fermo, ad una profondità di 21 chilometri. Molte le telefonate ai vigili del fuoco da cittadini spaventati, ma non risulta ci siano segnalazioni di danni. "Anche se il terremoto è stato avvertito nettamente - dice all'ANSA il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro, che non è sul posto ma in contatto con il Comune -, non ci sono stati problemi. Gli uffici sono aperti e sono in corso le verifiche, al momento negative".



